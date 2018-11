A Napoli arriva Don Pasta: guru della cucina popolare

Venerdì 9 Novembre 2018, 18:16

I segreti della cucina popolare italiana by Don Pasta. All’ombra del Vesuvio arriva Daniele De Michele, alias Don Pasta, protagonista dell’anteprima della decima edizione di AstraDoc – Viaggio nel cinema del reale a cura di ArciMovie.“I Villani”, documentario di uno (e per certi versi unico) dei più inventivi attivisti del cibo», come lo ha definito il New York Times, narra di come la cucina popolare italiana, amata e imitata in tutto il mondo, stia morendo e segue quattro personaggi dall’alba al tramonto, da inizio a fine giornata di lavoro tra cucine, campagne, mercati, nella loro vita sociale, nelle loro pratiche quotidiane. Nel loro cucinare emerge una grande umanità nell’intendere il cibo come atto non prettamente alimentare, ma sociale.«In questi quindici anni di lavoro – dice De Michele - passati creando libri e spettacoli che unissero la cucina e l’arte, l’esplorazione veniva raccontata da me in prima persona, facendo venir fuori il mio punto di vista su cosa fosse per me la cucina. Quello che mi ha emozionato e che voglio condividere è l'esistenza di persone capaci, realmente capaci, di creare e ricreare il gesto e di costruire un sapere vivo attorno a questo gesto».Il film, presentato alle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori nella 75esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia dove ha ottenuto la menzione speciale Federazione Italiana dei Cineclub “Il Giornale del Cibo”, sarà proiettato al cinema Astra venerdì 16 alle ore 20,30. Ospite della serata Don Pasta ma anche una parte della troupe che ha partecipato alla lavorazione, tra cui il consulente artistico Giogiò Franchini, gli autori delle musiche Marco Messina, Sacha Ricci e Ernesto Nobili.