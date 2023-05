"Appuntamento in giardino", tesori aperti il 3 e 4 giugno

Trecento eventi in tutta Italia, ospitati in oltre 200 parchi e giardini, alcuni aperti in via eccezionale: è l'iniziativa “Appuntamento in Giardino”, che si svolgerà sabato 3 e domenica 4 giugno. Promossa da Apgi-Associazione Parchi e Giardini d’Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura e dell'Anci-Associazione nazionale dei Comuni italiani, con il supporto di Ales Spa e il contributo di ICS-Istituto per il Credito Sportivo, la manifestazione è giunta quest’anno alla sesta edizione. Numerosi gli attori coinvolti: giardinieri, botanici, paesaggisti, proprietari privati e gestori pubblici, importanti fondazioni e associazioni. Fil rouge della manifestazione saranno i numerosi momenti musicali, sull’onda del tema suggerito per l’edizione 2023, "Le musiche del giardino".

Tre gli eventi previsti a Napoli, tutti in programma sabato 3 giugno e ad ingresso gratuito. L'Accademia di Belle Arti (dalle 11 alle 13) propone una visita al suo giardino storico recentemente restaurato: per l'occasione sarà organizzato un concerto in collaborazione con il Conservatorio San Pietro a Majella. Al Bosco di Capodimonte (dalle 10.30 alle 11.30) è in programma "Canti e suoni dei Giardini", passeggiata nel bosco accompagnata da un faunista che racconta la straordinaria varietà di uccelli presenti nel bosco: un'immersione nei suoni della natura, le note saranno i versi degli uccelli ed il fruscio degli alberi. Alla Villa Floridiana infine, nel museo Duca di Martina, “Duca di Martina” in Villa Floridiana (dalle 11.30 alle 13) la compagnia teatrale Skené presenta "La Villa delle fiabe-Letture animate dalle Fiabe italiane di Italo Calvino".

In scena con una lettura interpretata alcune delle “Fiabe italiane”, la raccolta di duecento fiabe delle tradizioni orali di luoghi e regioni d’Italia, riunite in una raccolta da Italo Calvino e da lui stesso adattate in un linguaggio più semplice.