Bodybuilding show a Napoli: arrivano i mister muscolo

Martedì 16 Ottobre 2018, 20:19

Napoli capitale mondiale del bodybuilding. Muscoli scolpiti e forza sovrumana: i campioni del culturismo si sfidano alla Mostra d’Oltremare per accedere alle finali mondiali IFBB. “La notte delle stelle” è la manifestazione sportiva, a cura di Napoli Big Power, che si terrà domenica 21 ottobre al Teatro Mediterraneo e che riunisce non solo i campioni italiani di questo sport ma anche tutti gli appassionati del settore.“Costruzione del corpo”, questa la traduzione italiana dell’inglese body-building, una disciplina che fa proseliti in tutto il mondo sia tra gli uomini che tra le donne. I culturisti si allenano con pesi per aumentare la massa muscolare oltre a seguire una dieta alimentare specifica. L’obiettivo è la cura e l’estetica del corpo.A Fuorigrotta, 250 atleti si sfideranno per aggiudicarsi, oltre al Trofeo La Notte delle stelle, anche la grande opportunità di accedere a novembre alle finali mondiali IFBB (International Federation of BodyBuilding & Fitness) di Byalistock in Polonia, di Benidor in Spagna, e ai Master a Terragona ancora in Spagna, agli italiani Fit Italy Show e alla prestigiosa Diamond Cup di Roma.Saranno tantissimi anche gli stand dove tutti i fan di culturismo, pesistica e gli sportivi in generale potranno conoscere le novità o ritrovare i cult nel settore degli integratori, dell’abbigliamento, degli accessori. Inoltre, nell’area expo, alcuni testimonial delle categorie maschili e femminili ManPhisyque, Bodybuilder Pro, Bikini Pro incontreranno il pubblico per scattare foto e fare autografi.