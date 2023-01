Arriva la befana a Città della Scienza

In occasione dell'Epifania, Città della Scienza apre le porte ai più piccini con laboratori, science show ed attività a tema per questa festa così speciale. I più piccoli dai 3 ai 6 anni potranno cimentarsi nell’interactive lab coloriamo la befana, colorando e decorando divertenti disegni della befana, ma non mancherà il decoupage e la creazione di stelle decorative a partire da stecchini di legno, mentre con la cera d’api si potranno realizzare meravigliose candele.

Per gli appassionati di sempre ci sarà spazio per affascinante science show a cura dei comunicatori delle Nuvole Scienza dedicato agli insetti in cui saranno protagonisti non solo i piccoli invertebrati ma tanti affascinanti animali. La sala Newton invece, dalle 12.00 alle 16.00, accoglierà i visitatori con un imperdibile science show: provette, cilindri, matracci, pipette e molto di più trasformeranno il palcoscenico in un perfetto laboratorio dedicato al fenomeno dell’equilibrio la cui ricerca e il cui cambiamento caratterizza tutto il mondo che ci circonda.

Infine con i Borbone kids lab befana edition sarà possibile realizzare originali addobbi natalizi per arricchire l’albero a partire dalle nuove e riciclabili capsule del caffè in alluminio. Per tutti ci sarà una dolce sorpresa offerta da caffè Borbone. Si potranno riscoprire antichi giochi grazie alla mostra «giochi del passato», in cui consentiranno di scoprire i giochi che hanno animato l’infanzia dei nonni, mentre all’interno della mostra spazio al futuro, si potrà partecipare al divertente gioco a «spasso nell’universo», indossando una tuta spaziale per attraversare galassie e pianeti trasformandosi in perfetti esploratori spaziali.

Infine il laboratorio interattivo "un tuffo in… Aquae", all’interno della mostra «Aquae» consentirà di scoprire le meraviglie dell'ecosistema acquatico.



Non mancheranno naturalmente le visite guidate al museo del corpo umano, Corporea e alle mostre in programma.