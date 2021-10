«I Sovrani III», la storia comica del Regno delle Due Sicilie in tv dall'11 ottobre

«I Sovrani III», la storia comica del Regno delle due Sicilie, in onda in tv dal prossimo 11 ottobre. L’attesa è terminata per il pubblico della truppa di cento attori capitanati dalla verve di Marco Lanzuise (in foto) e Salvatore Turco diretti da Nedo Novi.

Dieci puntate da 20 minuti in onda su Canale 8, Tele A, Piu enne, Televomero, Telecapri, Tv luna, che si focalizzano, questa volta, sull'epoca di Garibaldi, seguito anche nei suoi viaggi americani con tanto di ambientazione western. E poi, carrozze, cavalli, costumi, un galeone, una locomotiva a vapore, location borboniche come Villa Raucci a Cardito, Villa Tufarelli a San Giorgio, Caiazzo, Caserta Vecchia.

La prima stagione de I Sovrani era incentrata, infatti, sugli albori del regno di Napoli mentre la seconda sul periodo dei Giacobini. «Le gag - racconta Massimiliano Triassi, produttore della fortunata serie tv - sono sempre le stesse. Quelle che caratterizzano il nostro gruppo di lavoro. Sul set abbiamo riso tantissimo, oltre che lavorare duro in un periodo di pandemia in cui, invece di ritirarci in buon ordine abbiamo deciso di investire».

Oltre a Lanzuise e Turco il cast comprende anche Lisa Fusco, Anna Fusco, Caterina De Santis, Oscar di Maio, Alan De Luca, Rosario Verde (Fransceschiello); Lino D'Angiò (Cavour), Vincenzo Merolla (il corrotto generale Landi), Lello Pirone (Vittorio Emanuele), Pietro Vitolo (ambasciatore) Vincenzo Cuomo (Garibaldi), il cantante Antoine (Liborio, capo della polizia), Andreina Raucci (Maria Teresa), Emanuela Giordano (Sofia d'Austria moglie di Franceschiello), Lucio Ciotola (al quale è commissionato l'inno di Mameli), Luigi Attrice, Antonio Fiorillo (scagnozzi di Tore e Criscienzo), Peppe Laurato (il contadino), Antonio Ottaiano (Tore e Criscienzo) per interpretare la musica del tempo. Direttore alla fotografia Roberto Di Costanzo. Progetto in coproduzione con Euronics gruppo Tufano della famiglia Cafarelli.