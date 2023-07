Digita Academy, termina la VI edizione: «Fucina di opportunità per i nostri giovani»

La gioia nell’aula magna del campus federiciano di San Giovanni a Teduccio è quella di una giornata difficile da dimenticare. D'altronde dei 56 studenti dell’Academy ben il 98% - praticamente tutti - ha già un contratto stabile.

Più che un graduation day, è una “festa” a tutti gli effetti quella celebrata stamane per la conclusione della sesta edizione di Digita (Digital Transformation & Industry Innovation Academy), il percorso di alta formazione sulla trasformazione digitale nato nel 2017 dalla partnership tra lo storico ateneo napoletano e Deloitte, società leader in servizi di consulenza e revisione.

Il progetto didattico, articolato su 6 mesi di lezioni in aula e 3 di project work nelle diverse aziende partner, col passare degli anni si conferma un lodevole modello di riferimento per promuovere un rapporto virtuoso tra il mondo del lavoro e l’università.

A testimoniarlo sono i numeri rosei in costante aumento. Tutti racchiusi nell’elevatissimo livello di placement, raggiunto nel corso dei sei anni, ondeggiante tra il 93 ed il 97 percento.

«Questo dato è molto importante soprattutto per il territorio – evidenzia Antonio Pescapé, Direttore Scientifico dell’Academy – perché qualifica enormemente Napoli e la Campania permettendo a questi ragazzi di poter restare a lavorare nella nostra Regione con delle proposte lavorative su temi di qualità come cybersecurity, intelligenza artificiale e robotica».

Solo alcuni dei tanti ambiti - tra digital transformation e industria 4.0. - che hanno coinvolto i 49 progetti presentati oggi dagli studenti. Ossia il frutto dei risultati raggiunti in collaborazione con i partner dell’iniziativa. Tra questi: Aenduo,Amplifon, Engineering Ingegneria Informatica, Genesis brain, Graded, Iconsulting, IDCAM, INIZIATIVA CUBE, Kuwait Petroleum Italia, Nolanplastica, P.A. Advice, Petrone Group, Savino Solution, Unitiva, Wind Tre, Youbiquo.

«L’Academy – sottolinea il rettore della Federico II, Matteo Lorito – è la dimostrazione che la transizione digitale non è solo un obbligo, un processo da governare sul quale bisogna investire, ma anche un’opportunità di lavoro a tutti gli effetti. Se Deloitte continua ad investire in questo percorso significa che siamo su una strada virtuosa tracciata da un’importante produzione di professionalità qualificate richieste dal mondo del lavoro. Oggi bisogna agire insieme per costruire il futuro e la Digita è un pezzo di avvenire che si realizza ogni anno».

La collaborazione tra l’università partenopea e Deloitte guarda infatti già al suo orizzonte, grazie all’accordo quinquennale 2023/2028 siglato lo scorso anno tra gli enti organizzatori e le tante iniziative promosse in parallelo con l’Academy. «Proseguiamo con gli investimenti – precisa Alessandro Lizzi, responsabile della sede napoletana di Deloitte – basti pensare che oggi in azienda abbiamo assunto oltre 550 studenti passati per Digita: la sfida è arrivare a 650 unità nel giro del 2025».

«Ora – prosegue Lizzi – circa un 30 percento dei nostri dipendenti proviene da Digita però questa non è l’unica visione fondante dell’Academy dal momento che abbiamo distribuito buona parte dei nostri studenti su aziende locali e non: è un successo un po’ per tutti».

«Un successo per tutti» ben rappresentato sul volto sorridente di Noemi Baldoni, 26 anni e una laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica conseguita alla Federico II, una delle tante studentesse di Digita entrate nel team partenopeo di Deloitte: «Quest’esperienza – osserva la ragazza - mi ha aiutato ad apprendere molte competenze, anche quelle distanti dal mio background. Ho deciso di intraprendere questo percorso proprio per formarmi a 360 gradi nel post laurea e lo scorso settembre sono stata assunta». «Ora mi auguro di proseguire questo lavoro insieme al mio team» spiega entusiasta Noemi prima di ricevere, dalle mani del rettore Lorito, il diploma di fine corso.

Per un percorso formativo che termina ce n'è un altro che comincia. Il bando della settima edizione di Digita è stato aperto proprio oggi, in concomitanza con la graduation, e chiuderà il 10 ottobre 2023. Il corso, rivolto a laureati in possesso del titolo di laurea triennale, è completamente gratuito. Per conoscere tutte le info basta consultare l’apposito sito dell’Academy.