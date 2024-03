«Valorizzare il talento delle nostre persone, aiutare i clienti a concretizzare le proprie aspirazioni, dare un contributo positivo alla società»: sono questi i valori e gli obiettivi di Deloitte, azienda di servizi di consulenza e revisione fondata nel 1845 da William Welch Deloitte, tra le più prestigiose al mondo. Una multinazionale attenta alla formazione e ai giovani: in quest'ottica, attraverso la Deloitte&Touche Spa (che si occupa del segmento Audit & Assurance), e in abbinamento al Liceo ginnasio statale Giambattista Vico di Napoli, la società partecipa al progetto di orientamento “Studiare l'impresa, l'impresa di studiare”, promosso dall'Unione industriali di Napoli in collaborazione con Il Mattino e l'Ufficio scolastico regionale.

Il network globale, che si contraddistingue anche per la sua spiccata propensione alla consulenza informatica, opera in oltre 150 paesi con quasi 457mila tra dipendenti e partner e registra fatturati e ricavi in costante crescita. Anche in Italia, dove è presente da cento anni, Deloitte è tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese: dal 2019, sotto la guida dell'amministratore delegato Fabio Pompei, il fatturato italiano è aumentato del 75% e il personale è raddoppiato (da seimila a 12mila persone operative in 24 sedi) con migliaia di assunzioni ancora in programma. Deloitte, dal 2003, è presente anche a Napoli, alla Riviera di Chiaia, con uffici a Palazzo Battiloro, un edificio nobiliare ottocentesco di stile neoclassico, a due passi dal mare.

L'ufficio partenopeo, di cui è responsabile il partner Mariano Bruno, opera nel settore Audit & Assurance, ed è stato definito di recente come «una delle sedi di eccellenza» dall'amministratore delegato di Deloitte & Touche, Valeria Brambilla: conta oltre 50 persone, con un'età media inferiore ai 30 anni, il 50% delle quali sono donne. Si occupa principalmente di revisione e consulenza organizzativa, con clienti nei settori industriale, manifatturiero, commerciale, finanziario, energetico, tecnologico, sanitario e nei pubblici servizi.

Deloitte offre servizi di Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal a clienti del mondo pubblico e privato: in pratica, è in grado di supportarli non solo nella revisione dei conti e nella corretta predisposizione dei bilanci, ma anche di fornire consulenza strategica ed analitica sul piano legale e tributario, della sicurezza, dei rischi, degli strumenti finanziari più adeguati a raggiungere gli obiettivi, fino all'accompagnamento nei processi di innovazione tecnologica e digitale. A tal fine, il network si avvale di competenze internazionali ma opera attraverso uffici locali che garantiscono una profonda conoscenza del territorio.

Ad unire le varie anime è una cultura che, nelle intenzioni del gruppo, deve promuovere l'integrità, la costante attenzione al mercato e ai clienti, l'impegno verso i colleghi e la valorizzazione delle differenze. Una delle chiavi del successo è il modello multidisciplinare che consente all'azienda di avvalersi del talento di professionisti provenienti da ogni parte del mondo, identificando le competenze ideali per ciascun progetto anche attraverso la collaborazione tra paesi e diverse aree di servizio. Tra i principali punti di forza segnalati dal gruppo anche l'approccio poliedrico e inclusivo: le persone che lavorano in Deloitte provengono, infatti, da ogni ceto sociale e da ogni angolo del mondo. Nel corso degli anni, Deloitte ha moltiplicato i suoi progetti per contribuire ad una crescita virtuosa e sostenibile del Mezzogiorno.

A Napoli collabora con l'Università Federico II per la Digita Academy (un innovativo percorso universitario per fornire ai giovani talenti le competenze necessarie a colmare il gap tra aziende ed ecosistema digitale) e per Operazione Talenti (offrendo borse di studio, tutoraggio e inserimento in azienda a giovanti talenti provenienti da situazioni socio-economiche svantaggiate). Avrà sede a Napoli e Bari anche la II edizione della Lumina Academy, un percorso rivolto a 100 laureandi e laureati in materie umanistiche o giuridiche, finalizzato all'acquisizione di competenze specialistiche.