Love Museum a Napoli, ultime tre settimane per la mostra a Palazzo Fondi

Ultime tre settimane per poter visitare in anteprima nazionale la mostra Love Museum a Palazzo Fondi in Via Medina.

Le scenografie dedicate a tutte le forme di amore saranno a Napoli fino a domenica 7 gennaio inclusa, per poi partire alla volta del Next Museum di Sesto San Giovanni di Milano dove l’esposizione riaprirà in occasione di San Valentino il 14 febbraio.

La mostra è diventata infatti un vero e proprio portafortuna degli innamorati visto che ha ospitato nell’ultimo mese diversi sposi nel loro giorno più bello, shooting pre-matrimoniali e addirittura una proposta di matrimonio che, ovviamente, ha avuto risposta positiva.

Le stanze tematiche più gettonate in assoluto per gli shooting rimangono il tunnel di fiori in cui è presente anche l’aspetto olfattivo, con il profumo dei boccioli primaverili, la piscina piena di palline bianche e blu in cui tuffarsi e la vasca da bagno immersa in un trionfo di nuvole color confetto. Quest’ultima la più amata anche dagli stranieri che statisticamente visitano la mostra soprattutto nei giorni di apertura infrasettimanale, dal martedì al venerdì.

I futuri o novelli sposi hanno eletto come preferito il tunnel di cuori azzurri e rosa; oltre alla sala rossa della passione bruciante “We are not friends…”.

Mentre i singles amano la sala degli specchi dedicata all’amore per sé stessi e la camera “Good Vibes” dove ballare tra le luci al neon pensando sempre positivo.

Immancabili gli scatti di gruppo all’altalena immersa tra fiori e farfalle giganti; nella sala “candyland”, tra riproduzioni di pancakes, teiera con cioccolata calda, gelato e bastoncini di zucchero; e nella stanza dell’amicizia, subito prima dell’installazione del partner della mostra #CuorediNapoli.

Infine per chi passa dalla mostra non può mancare una foto ricordo davanti ad una delle opere d’arte iconiche nella prima stanza: dalla Girl with Balloon di Banksy alla Marilyn di Warhol.