Capri, la personale di Maïa Régis dal titolo: “Carne di Goya” presso la Plan X in via Castello 7

Sarà inaugurata domani, mercoledì 30 Agosto, alle 19:00, presso la sede di Plan X a Capri, in via Castello 7, la mostra personale sulla nuova serie di lavori di Maïa Régis dal titolo: "Carne di Goya" che rimarrà in esposizione fino al 23 di Settembre 2023.

All'interno delle antiche mura di uno storico palazzo nel cuore di Palermo, in Sicilia, Régis ha trasformato questo affascinante spazio nel suo studio. Situato a pochi passi da Ballarò, il mercato di strada più vivace e animato di Palermo, il costante flusso di energia, immagini e suoni pervade l’atelier dell’artista. In questa relazione simbiotica, l'indiscutibile vitalità della vita di strada di Palermo ispira Régis, i suoi lavori sono così contagiati dal caos del mercato e dalle vivaci immagini e la profondità emotiva che suscitano.

Le creazioni di Régis nascono da un vasto archivio digitale di immagini, che successivamente vengono assemblati meticolosamente in composizioni che fondono oggetti, alimenti, fiori e persone in una vibrante sinfonia.

I suoi lavori catturano i momenti fugaci della vita quotidiana, le brevi parentesi e i rapidi scorci che segnano la nostra vita in un mondo in continua corsa.

Queste istantanee, tratte da esperienze vissute o da fonti prese in prestito, colgono l'essenza dei momenti fugaci e gli conferiscono un carattere eterno.

In "Carne di Goya", Régis propone un'intricata danza di colori, forme e una miriade di riferimenti culturali, creando una scenografia odierna che mescola vita contemporanea e tradizioni millenarie. Il titolo della mostra rende omaggio alle vivide rappresentazioni della carne di Francisco Goya, immaginandole in un nuovo contesto che celebra il quotidiano e l'eccezionale. La sua opera è una testimonianza della moltitudine di emozioni ed esperienze dello spirito umano, evocando una celebrazione della diversità della vita.

"Carne di Goya" denota giocosamente un'odissea viscerale che collega epoche e si addentra nell'essenza stessa dei nostri desideri, vulnerabilità e dei ritmi incessanti dei nostri corpi e della vita stessa.