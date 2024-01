Napoli, alla radio spopolano gli indovinelli e il tormentone del «Ciauuu»

La spontaneità dei bambini, un conduttore divertente e una radio che propone indovinelli. Sono questi gli ingredienti del successo della trasmissione che ogni mattina, da ben cinque anni, tra le 7.30 e le 8.30 propone Radio Punto Nuovo. In corrispondenza dell'orario in cui c'è il flusso di traffico per accompagnare i bimbi a scuola, il giornalista e conduttore Bruno Gaipa lancia la sfida agli ascoltatori con giochi di parole e di logica, chiedendo una risposta attraverso i vocali WhatsApp da inviare al numero dell’emittente radio.

Oltre agli indovinelli però, c'è un altro elemento che ha catturato l'entusiasmo dei piccoli ascoltatori: il tormentone del "Ciauuu".

Gli ascoltatori più giovani hanno abbracciato questa formula come il loro modo speciale di salutare la radio. Il "Ciauuu" è diventato un rituale affettuoso, un modo divertente e coinvolgente per interagire con Bruno Gaipa e con gli altri ascoltatori.

Senza l'utilizzo di effetti speciali o trucchi sofisticati, gli indovinelli e il "Ciauuu" si basano sulla forza delle parole e sull'abilità di Bruno nell'incanalare l'entusiasmo e la partecipazione dei giovani ascoltatori, incoraggiando i giovani a pensare, riflettere e partecipare, sviluppando abilità cognitive e linguistiche in un contesto divertente e rilassato. Questo dimostra che, anche nell'era del digitale, la radio conserva un potere straordinario nel creare connessioni genuine. La programmazione dedicata ai bambini non è solo un'alternativa ai contenuti per adulti, ma un modo per promuovere l'ascolto attivo.