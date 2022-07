Sarà Mara Venier ad aprire mercoledì 6 luglio la seconda settimana di eventi di «Palazzo Reale SummerFest» che fino al 30 luglio 2022 accoglierà oltre 50 ospiti della scena musicale e culturale italiana con concerti, incontri speciali e imperdibili spettacoli. Con la direzione artistica di Maurizio Costanzo, la rassegna propone serate di eventi, anticipate dagli «Aperitivi Reali», che dalle ore 18.30 apriranno le porte del Giardino Romantico e dei suoi panoramici tramonti d’estate. Inoltre, sarà offerta la possibilità, con il biglietto di ingresso, di visitare gratuitamente il Palazzo Reale durante gli orari di apertura. Mara Venier, confermata alla conduzione della prossima stagione di Domenica In, sarà intervistata da Pino Strabioli nell’incontro dal titolo «Mara si racconta», durante il quale verrà premiata come Regina della televisione con una statuetta che la rappresenta, creata dagli artisti napoletani Giuseppe e Marco Ferrigno. Giovedì 7 luglio il musicista di origini francesi Jimmy Sax proporrà al pubblico di «Palazzo Reale SummerFest» un repertorio inedito, accompagnato da «The Symphonic Dance Orchestra», diretta dal Maestro napoletano Vincenzo Sorrentino, autore di colonne sonore per il piccolo e grande schermo. Il raffinato sassofonista, tra i più celebri al mondo anche grazie a successi mondiali come «No man no cry» e «Time», spazierà tra sonorità deep-house, funky ed electro, trasportando in presenti in un viaggio nel suo mondo dalle influenze cosmopolite.

Venerdì 8 luglio la musica napoletana torna sul palco del Giardino Romantico con il live di «Fede ‘n’ Marlen Band»: il duo composto da Federica Ottombrino e Marilena Vitale torna ad esibirsi in città dopo più di 500 date in tutta Italia, e per l’occasione dividerà il palco con Riccardo Schmitt, Emiliano Berti (basso e contrabbasso) e Carla Boccadifuoco (tastiere). Con il loro terzo album, «Terra di madonne», le artiste hanno fatto ritorno ai propri suoni essenziali. Otto brani inediti, oltre alla cover di “Malafemmena”, tradotta per metà in spagnolo e arrangiata unicamente con il contrabbasso di Ferruccio Spinetti de «La Piccola Orchestra Avion Travel». Sabato 9 luglio appuntamento con il live dei «Bnkr44»: dopo un club-tour italiano costellato da sold-out e la partecipazione a grandi festival italiani come il «Mi ami» e «L’Umbria che spacca», il collettivo proporrà al pubblico il suo disco, dal titolo «Farsi male a noi va bene», dando vita a una performance che non si limiterà alla sola esibizione musicale, ma toccherà anche altri linguaggi artistici come la pittura e il teatro.

L’incontro con Aurelio De Laurentiis previsto per martedì 5 luglio è stato annullato.