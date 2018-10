Premio al Garage Morelli, unico in una grotta di tufo

Domenica 7 Ottobre 2018, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Restituire alla città un luogo simbolico, che non è solo bello ma soprattutto racconta momenti importanti della sua storia. E farlo, cosa non semplice, lasciando intatti i luoghi pur andando ad innestare una tecnologia avveniristica.E’ stata questa l’intuizione degli architetti Fabrizio Gallichi e Felice Lozano, quest’ultimo madrileno, che hanno curato il progetto per conto della Sigea Costruzioni, impresa facente parte del gruppo Quick No Problem Parking diretta da Ettore Siniscalco.Un’intuizione felice, tanto da convincere la giuria internazionale di DesignCurial e Looking4.com a destinare proprio al Morelli il titolo di «World’s Coolest Car Park» con il 39.6% delle preferenze a fronte del 19.6% ottenuto da AZ Sint-Lucas in Belgio e l’11.4% del Victoria Gate di Leeds, Regno Unito.Il titolo, del resto, premia anche una visione: quella del presidente della Quick No Problem Parking Massimo Vernetti, che per primo ha immaginato un parcheggio per 2000 posti a rotazione (con 250 box e 230 posti auto) in una caverna in tufo di sette piani ed è stato quindi sostenuto dai soci Alessandro Mauro ed il gruppo Petrone, che detiene la maggioranza, e che per l’occasione è stato raggiunto ieri sera a Napoli da numerosi esponenti internazionali del settore: dal presidente della European Parking Association Lorenzo Bannermann al presidente italiano dell’Associazione Italiana Sosta e Mobilità Antonio Di Donna per continuare poi con il presidente dell’Aci napoletana Antonio Coppola e numerosi rappresentanti delle istituzioni come gli assessori comunali Alessandra Clemente e Mario Calabrese, l’amministratore dell’Anm Nicola Pascale, il manager della Napoli Holding Amedeo Manzo nella sua duplice veste di presidente Bcc, il segretario del corpo consolare di Napoli Mariano Bruno e tanti altri che hanno brindato insieme a tutto lo staff del Morelli coordinato dall’amministratore Carlo Vernetti con la sorella Annalisa, che segue lo spazio eventi dell’Agorà.«Nessuno ci credeva - ha raccontato Massimo Vernetti ai giornalisti che hanno preso parte alla premiazione - ed invece a Napoli abbiamo realizzato in soli diciotto mesi quello che altrove avrebbero fatto in cinque anni, con un investimento privato di trenta milioni di euro che ha creato posti di lavoro e garantito il giusto respiro ad un’aria della città dedita in larga parte alla movida ed allo shopping. E anche i leoni che sovrastano l’Agorà, che un tempo se ne erano andati, sono tornati oggi simbolicamente nel cuore di Chiaia, come tanti turisti».