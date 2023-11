Coppia si suicida (lei 39 anni, lui 57) con il gas di scarico dell'auto in garage: «Soffrivano di depressione». Li hanno trovati abbracciati

Dramma della disperazione in un garage di Brescia dove ieri sera una coppia, lei 39 anni e lui 57, si è uccisa in un garage respirando il gas scarico dell'auto. Nessun dubbio da parte degli inquirenti sulla causa della morte della coppia: si è trattato di un duplice suicidio. La tragedia è avvenuta giovedì sera in via Bartolomeo Montagna, a pochi passi dal Villaggio Ferrari. I sanitari li hanno trovati insieme abbracciati.

Doppio suicidio: «Soffrivano di depressione»

Secondo quanto riferito, la tragedia è maturata in un contesto di depressione. Gli ultimi giorni della coppia, come accertato, sono stati caratterizzati dal massiccio utilizzo di farmaci antidepressivi.



Avevano scritto pochi giorni fa un biglietto in cui dicevano che la vita era come un pesante sasso che li stava schiacciando, secondo quanto porta il giornale di Brescia.

Frasi confuse, sofferte ma chiaro il disagio che hanno voluto esprimere.

La dinamica

Si tratta di un gesto volontario: un tubo lungo e flessibile fissato allo scappamento dell'auto, all'interno del box, e collegato all'abitacolo, affinché fosse invaso dai gas di scarico provocando una morte per asfissia, quasi indolore.

I primi indizi

La donna era madre di due figli avuti da una precedente relazione. Due giorni fa il padre della 39enne ne aveva denunciato la scomparsa in quanto la figlia non si era presentata a prendere i figli piccoli che aveva in affido condiviso con l'ex marito.