Da Napoli a Benevento per spacciare droga: scattano altri tre arresti

Su delega del procuratore di Napoli, i carabinieri della Compagnia di Benevento hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura presso il tribunale partenopeo, nei confronti di tre soggetti dell'hinterland napoletano, gravemente indiziati di detenzione illecita di eroina, cocaina e hashish, finalizzata all'attività di spaccio. L’attività d'indagine trae origine da un servizio di osservazione e pedinamento eseguito nel settembre 2021 dai militari della sezione operativa del capoluogo, individuando un garage, nel centro della città, nella disponibilità di un 45enne del posto utilizzato come base per lo spaccio. Era stata poi controllata una coppia che, dopo essere uscita dal garage, si stava allontanando a bordo di un'auto con alcune dosi di eroina. All'esito di intercettazioni telefoniche, servizi di pedinamento, perquisizioni, escussione dei testimoni e sequestri di droga, i carabinieri hanno poi rilevato gravi indizi in ordine a una frenetica attività di cessione di droga che ha portato, già nell'aprile del 2023, all'ordinanza di custodia cautelare, emessa su richiesta della Procura di Benevento dal gip del tribunale del capoluogo sannita, nei confronti del 45enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Identificati, inoltre, tre soggetti di Napoli, dediti allo spaccio soprattutto di cocaina ed eroina.

Ricostruiti, dunque, anche i contatti dei tre arrestati con una clientela ormai fidelizzata, riuscendo a ricostruire il loro modus operandi attraverso diversi episodi di cessione di droga pesante a numerosi acquirenti, provenienti dalle province di Benevento, Avellino ma anche dal napoletano e dal casertano. Il provvedimento appena eseguito - contro il quale sono ammessi mezzi di impugnazione - è stato disposto in fase di indagini preliminari e i destinatari sono sottoposti alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.