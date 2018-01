Scavi di Ercolano, domenica con dolci di benvenuto

Venerdì 5 Gennaio 2018, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ercolano. Sarà un dolce benvenuto quello che riceveranno i visitatori che si recheranno al Parco Archeologico di Ercolano domenica 7 gennaio, appuntamento mensile con ingresso gratuito presso siti archeologici e musei statali. In arrivo al Parco, in attesa di ricevere il biglietto gratuito per l’accesso all’area archeologica, volontari della Pro Loco e del servizio civile offriranno ai visitatori del Parco Archeologico bevande calde e dolcetti, oltre ad informazioni utili per la visita agli scavi e al territorio ercolanese. L’iniziativa è frutto dell’accordo tra il Direttore del Parco Archeologico Francesco Sirano e il Presidente della Pro Loco Hercvlanevm, Luca Coppola, che ha commentanto così l'iniziativa: «Sono davvero molto soddisfatto del percorso avviato con la Direzione del Parco che conduce alla fruttuosa sinergia tanto necessaria a questo territorio. Con solerzia ho risposto all’invito; il Parco Archeologico e il territorio intero ci troveranno sempre disponibili a iniziative che richiedono il coinvolgimento di diversi partner, è l’occasione che ci permette di proporci ancora una volta come ambasciatori di questo territorio presso il pubblico nazionale e internazionale in visita agli scavi».Quanto a visitatori, la fine di dicembre al Parco Archeologico di Ercolano ha fatto registrare un incremento del 33% del numero di visitatori: erano stati infatti 2.358 i turisti degli scavi di Ercolano il 29 e il 30 dicembre del 2016 e se ne sono contati invece 3.502 negli stessi giorni del 2017. E’ il traguardo raggiunto per la fine del 2017, «il trend di crescita che puntiamo a mantenere per il prossimo nuovo anno» queste le parole del direttore del Parco, Francesco Sirano.