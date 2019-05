​Torna Pint of science, la scienza “alla spina” a portata di tutti. Appuntamenti a Napoli e provincia

Venerdì 17 Maggio 2019, 14:25

Dal 20 al 22 maggio saranno quasi 70 i pub coinvolti in 23 città italiane e oltre 300 i ricercatori che si alterneranno nell’evento di divulgazione scientifica internazionale “Pint of Science” organizzato in Italia dall’Associazione “Pint of Science Italia”. La manifestazione si svolgerà contemporaneamente anche in 24 paesi al mondo coprendo tutti i continenti e rendendola di fatto la più grande manifestazione mondiale del suo genere.A Napoli, Pozzuoli, Pompei, Striano, Torre del Greco ed Ischia tredici location apriranno le loro porte ed ospiteranno serate ricche di scienza e confronto sui temi: Beautiful Mind (neuroscienze, psicologia e psichiatria), Atoms to Galaxies (chimica, fisica e astronomia), Our Body (biologia umana), Planet Earth (scienze della terra, evoluzione e zoologia), Tech Me Out (tecnologia) e Social Sciences (legge, storia e scienze politiche). Durante ognuna delle tre serate, ciascuno dei 13 spazi coinvolti ospiterà presentazioni interattive di circa 30 minuti alle quali seguiranno le domande del pubblico, in un’atmosfera resa colloquiale e distesa anche grazie alle birre spillate durante la conversazione. Nell’edizione napoletana dell’evento si svolgeranno 35 incontri totali, uno/due per sera per ognuno dei tredici locali tra Napoli, Pozzuoli, Pompei, Striano, Torre del Greco ed IschiaIl parterre di relatori è davvero di tutto rispetto. Tra gli ospiti dell’evento Pietro Greco al Bar delle Rose di Ischia parlerà del rischio nucleare, allo slash + del Vomero sarà Bruno Siciliano (Università di Napoli Federico II) a raccontare le sue ricerche nel campo della robotica, mentre al Lido Pola di Bagnoli sarà il ricercatore Roberto Defez a parlare di OGM e di genome editig ed al Pub 27 di Pompei Gianluca Minin ci racconterá la storia della Galleria Borbonica di Napoli.Nella Città Metropolitana di Napoli durante la tre giorni dell’evento, gli scienziati affronteranno numerose tematiche scientifiche di attualità: dal sesso al sogno, dal cosmo alla matematica del cielo, dalle neuroscienze ai metalli pesanti, dal rischio nucleare ai cambiamenti climatici, dagli occhiali cosmici all’archeologia, dal genome editing al restauro del mare.