Alta moda, feste di piazza ed oltre 300 veglioni: così Ischia festeggia il boom turistico di Capodanno

Sabato 30 Dicembre 2017, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 19:23

Fra le sfilate di alta moda, i gruppi musicali, le feste di piazza, e qualcosa come 300 veglioni che nel corso della notte si inseguiranno tutta la notte fra discoteche, alberghi, ristoranti e ville prestigiose, Ischia offrirà fra poche ore un Capodanno frizzante ai circa 15mila turisti che hanno preso d'assalto l'isola in queste ultime ore. E il primo gennaio, al cinema-teatro Excelsior, con Lina Sastri madrina, il gran concerto di Capodanno. I festeggiamenti iniziano la mattina, nella centralissima piazzetta di Ischia Porto, con le sfilate di alta moda degli stilisti. Le spose e le donne prestigiose di Piero Camello, i capi stravaganti del russo Alexander Miru e l'arte trasformata in pret a porter della tedesca Bettina Buttgen, si alterneranno in passerella per il grande evento moda organizzato dall'assessore Marianna Sasso. A seguire, gli aperitivi a base di musica nei baretti del centro e del porto e gran finale subito dopo la mezzanotte del 31 con la festa di piazza.Sul palco, Daniele "Decibel" Bellini, i Sud 58 e tanti altri fra musicisti e dee jay. A Forio, a partire dalle 12:00 di oggi, mercatini di artigianato e animazione in ogni angolo del centro storico con i musicisti da strada. E sarà festa anche nella Casamicciola che ancora si lecca le ferite inferte dal terremoto del 21 agosto scorso. Appuntamento per tutti nella centralissima piazza Marina a partire dalle 22.30. con Dj Provenzano from M20, Hilary Voice, Sandro Beat from M20, Edo Dj, Checco Luis, Laura C Violin, Ciro Mozart piano show. Si farà l'alba infine alla storica e gettonatissima discoteca Valentino di Corso Vittoria Colonna. Un must imperdibile soprattutto per tutti coloro che da Napoli arriveranno sull'isola per trascorrere alla grande la prima notte dell'anno.