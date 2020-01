Arciconfraternita dei Pellegrini, c'è il concerto dell'Epifania

Musica per l'Epifania. Lunedì 6 gennaio, nella Chiesa della Santissima Trinita', romanze e canzoni della tradizione napoletana. La festa cristiana dell’Epifania che celebra la rivelazione di Dio agli uomini attraverso suo figlio, sarà celebrata a Napoli con un concerto del coro polifonico dell'Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini. L'appuntamento è in programma alle ore 17.30, presso la Chiesa della Santissima Trinità di Via Portamedina.

Il maestro Ernesto Pagliano dirige il coro formato dai confratelli e consorelle dell'Arciconfraternita ma anche da amatori, professionisti e dilettanti che intendono dedicare il loro tempo libero all'arte del canto corale con passione e dedizione. Il coro polifonico è composto oggi da 14 soprani, 12 contralti, 7 tenori e 6 bassi, si e' costituito nel 2015 per volontà degli organi istituzionali del sodalizio.

Il repertorio spazia dal canto gregoriano, attraverso Palestrina e Bach, fino ad eseguire moderne rielaborazioni originali per coro polifonico delle più belle e famose romanze e canzoni della tradizione napoletana. La manifestazione sarà presentata da Valeria Tramontano. © RIPRODUZIONE RISERVATA