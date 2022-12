“Autunno musicale”, tutti i concerti del weekend dal 2 al 4 dicembre

Il suono raffinato e delicato del mandolino di Tiziano Palladino e il titanico virtuosismo di Giuseppe Albanese accompagneranno il pubblico nel prossimo week-end di concerti targati “Autunno Musicale”.

Il primo appuntamento in programma è per venerdì 2 dicembre alle ore 19,30 al Museo Archeologico di Maddaloni, dove mandolinista, per il ciclo A-Solo, si cimenterà con un crossover della letteratura per mandolino.

Invece sabato 3 dicembre alle ore 19,30 ci si sposta al Complesso di S. Domenico di Piedimonte Matese, dove Tiziano Palladino, insieme all’Ensemble dell’Orchestra da Camera di Caserta, eseguirà cinque tra i più bei concerti per mandolino e archi: Giuliano, Vivaldi, Hasse, Barbella e Gaudioso, quest’ultimo da molti attribuito a Domenico Cimarosa.

Il concerto sarà “bissato” domenica 4 dicembre, alle ore 11.30, nella Chiesa dell’Immacolata ad Aversa, in collaborazione con Aversa Donna. In concomitanza con il concerto aversano anche un momento dedicato al gusto locale, con l’anteprima della “polacca rustica”.

L’ultimo appuntamento del week-end musicale, invece, è per domenica 4 dicembre alle ore 18 con il concerto del pianista Giuseppe Albanese. Nel Museo Campano di Capua il pianista, tra i più richiesti della sua generazione, per il ciclo Pianofestival, eseguirà musiche di Schumann e di Skrjabin.