Fasciano & friends al Diocesano: mezzo secolo di grande rock

Giovedì 1 Novembre 2018, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 01-11-2018 16:05

Il rock salverà il pianeta. Mario Fasciano, compositore e batterista partenopeo, festeggia 50 anni di carriera con uno show live, il prossimo 10 novembre al Museo Diocesano. L’artista, che ha condiviso esperienze e percorsi musicali con icone del rock come Ian Paice, Steve Morse e Rick Wakeman, ha deciso di sposare la causa legata alla salvaguardia dell’acqua. Ospite della serata sarà infatti il professor Rinaldi dell’ateneo di Firenze.“Entaglement” è il titolo del concerto, e del nuovo disco prodotto esclusivamente in vinile, di Mario Fasciano che riassume la parte più spiccatamente prog della sua carriera. La parola entaglement racconta in musica e parole tutta la carriera del musicista, dal primo episodio, “Amicale”, firmato in coppia con Irio De Paula, a “Cavalieri neri”,“Stella bianca”, “E-Thnik”, “Porta San Gennaro”. Con l’intervento dell’EskharaBallet Company e la regia di Fabio Mazzeo. Una dedica speciale poi alla memoria dell’amico fraterno e autore dei suoi testi, Francesco Di Giacomo, la voce del Banco.Da “La notte delle stelle”, a “L’ala della musica” e poi “‘O mare ‘e llanema”, “L’amore quando c’è”, “N’anzularia” sono alcuni dei pezzi in scaletta previsti durante il concerto. Sul palco, insieme al musicista e compositore partenopeo, una band che annovera due fulcri della Steve Hackett Band, ovvero il tastierista Roger King e il flautista e sassofonista Rob Townsend, oltre al bassista Tony Armetta, che ha nel suo curriculum vanta collaborazioni con Randy Brecker, Horacio El Negro Hernandez, Mauro Pagani, Andrea Bocelli, e il chitarrista romano Ludovico Piccinini. Guest star della serata, Patrizio Trampetti, tra i fondatori della Nccp, che canterà 3 brani con Fasciano. Parte dell’incasso dello show sarà devoluto a Medici senza Frontiere.