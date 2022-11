«Live Neapolitan Show» in scena al Dama Club nel centro storico di Napoli

Finalmente a Napoli nel cuore del centro storico, il sogno di due imprenditori, Mario Volpe e Daniele Scalese è diventato realtà con la recente apertura del Dama Club, un'associazione culturale in Piazza Monteoliveto 10, che ha in programma un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla cultura e allo spettacolo.

Dopo la Band StarFunky che ha suonato live «Ritorno agli anni 80» e il Gruppo live Jazz Quartet Show con la partecipazione di Valentina Ranelli, venerdì prossimo 25 novembre sempre dalle ore 22,00 andrà in scena Live Neapolitan Show con Francesco Viglietti al piano il Maestro Luigi Tirozzi , alla batteria Domenico Fiscale mentre giovedì 15 dicembre Live Show Band con Sonia Mosca vincitrice dello show «Alla Together Now» Now nel 2020 e Sabba Vincitore del Talent Show «The winner is».