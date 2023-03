Scudetto Napoli, ecco i capelli a forma di stadio Maradona

È già festa scudetto anche tra i capelli. Duecento hair stylist si sono dati appuntamento allo IAV (In Arte Vesuvio) di Santa Lucia per sfidarsi a suon di forbici e creare la più bella e soprattutto originale acconciatura in tema scudetto, appunto.

Lo stadio Maradona in testa con tanto di illuminazione è stata quella che ha vinto la kermesse “Miss vs Miss Azzurro”, a cura del Dama Club e del gruppo Stamm Cà. A decretare i vincitori è stata una giuria di giornalisti sportivi e addetti ai lavori. L’ambìto premio, la maglia del Napoli Calcio autografata dai calciatori di Spalletti, se la sono aggiudicata, per un soffio, i ragazzi del gruppo di Peppe Piras: Emanuele Cozzolino, Genny Matacena e Mary Ragozzino. Al secondo posto si è piazzato il trio composto da Luca Lambiase, Umberto Aloe e Gaetano Giansante, che in completo tricolore hanno lavorato su una modella tutta azzurra.

«Siamo davvero felicissimi, perchè ad aver vinto in passerella è stata ancora una volta la creatività, il talento e la professionalità partenopea, esattamente come avviene sul campo di calcio quando gioca il Napoli», ha detto il presidente del Dama Club, Italo Palmieri. Ospite della serata, condotta dalla giornalista Ilaria Mendozzo e dallo stesso Palmieri, il comico Lino D’Angiò mattatore come sempre con le sue imitazioni, da De Laurentis a Spalletti, da Ancelotti al governatore De Luca.