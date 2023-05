Napoli, al Bolivar Livio Cori fa il tutto esaurito: omaggio a Nino D'Angelo e bandiere azzurre

Successo annunciato al Teatro Bolivar per il concerto di Livio Cori che ha registrato, ieri, il tutto esaurito. Era a “casa sua” l’artista partenopeo, come più volte ha dichiarato dal palco, fiero di essere un figlio di quella Napoli difficile e tormentata ma con un gran cuore: tanto orgoglio per il suo quartiere Montecalvario e la sua città spesso ghettizzata. Canta, si diverte, saluta i genitori presenti, gli amici di Scario, le fans, il suo staff, Livio Cori senza dimenticare, tra il pubblico, anche gli amici attori come Gennaro Scarpato e Pasquale Palma. Condivide il palco regalando anche tanti duetti con Federico Napoli che anticipano l’uscita del brano “Mare ‘e bucie”, con SVM e con Nicola Siciliano.

Toccante anche l’omaggio al suo maestro Nino D’Angelo con una versione rivisitata della canzone “Mente cuore” e del brano “Un’altra luce” che cantò insieme a lui a Sanremo nel 2019 con l’ ausilio dell’arrangiatore e chitarrista Simone Ottaviano e del batterista Leonardo Buffardi.

Non si risparmia Livio Cori regalando al pubblico circa 27 canzoni. Finale travolgente con la sua hit “A casa mia”. I fans in visibilio lo hanno acclamato sin dall’inizio dello show sventolando tutta la sera bandiere azzurre e inneggiando allo scudetto appena conquistato.