“That’s Amore Capri 2023”, Mr. Rain e Francesco Cicchella i super ospiti del 9 settembre

Mr. Rain, artista multiplatino - con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 d’oro - sarà, con il performer Francesco Cicchella (artista da sempre vicino alla kermesse), super ospite dell’edizione 2023 di “That’s Amore Capri”. L’artista, che ha iniziato il suo “Supereroi tour” nei principali palasport e festival italiani a fine giugno, farà una tappa d’eccezione a Capri, nella meravigliosa scenografia a cielo aperto della Certosa di San Giacomo di Capri, sabato 9 settembre 2023 ospite della kermesse “That’s Amore Capri 2023”, con la conduzione di Graziano Albanese. Chairman della manifestazione è Antonio “Stash” Fiordispino, leader della band “The Kolors”. «Il 9 settembre ci sarebbe dovuta essere anche una performance dei The Kolors - afferma Stash - ma ci ritroveremo più avanti, in una nuova data che gli amici di “That’s Amore Capri” comunicheranno quanto prima. Da più di un anno sto lavorando insieme al mio fraterno amico Valerio Pagano e all’intero staff ad importanti novità che riguardano “That’s Amore Capri”. Quello che posso dire è che ci vedremo presto».

A reggere le fila della rassegna, giunta alla sua quarta edizione, che si propone di contribuire alla promozione dell’isola come meta culturale d’élite, è il direttore artistico Valerio Pagano che ha annunciato le altre sorprese per la serata del 9 settembre. Infatti, i nomi rivelati da Pagano sono quelli del produttore discografico e personaggio televisivo Rudy Zerbi, dell’imitatore e cabarettista Vincenzo De Lucia.

«Oggi “That’s Amore Capri” - afferma il direttore artistico Valerio Pagano - è una delle manifestazioni culturali più importanti dell’isola di Capri. Da questa edizione la kermesse vanta come media partner Mediaset, Radio Subasio (per il terzo anno radio ufficiale) ed il gruppo “Forbes-L’Espresso”. La manifestazione porta sull’isola di Capri i nomi di maggiore talento della scena musicale italiana e dello spettacolo. La solidarietà è uno degli temi che stanno più a cuore a “That’s Amore Capri” e a tutti i partner del mondo dell’imprenditoria coinvolti: infatti, l’evento collabora fin dal 2021, con “Soleterre Onlus”, organizzazione “no-profit” che si occupa di promuovere la salute e il benessere psicologico dei piccoli malati e delle loro famiglie, attraverso progetti di sviluppo sostenibile e di sostegno alle persone più fragili».

Sabato 9 settembre, nel meraviglioso scenario della Certosa di San Giacomo, in partnership con la Direzione regionale musei Campania sotto la direzione della dottoressa Marta Ragozzino e del direttore della Certosa di San Giacomo Pierfrancesco Talamo, è in programma questo evento che si preannuncia davvero unico del suo genere.