Il Festival del turismo musicale: il nuovo progetto promosso dal Comune di Napoli con Butik

Inizia il Festival del Turismo Musicale a Napoli, promosso dall’assessorato al Turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli con Butik, impresa sociale specializzata in Turismo Musicale e il coordinamento dell’Ufficio Musica del Servizio Cultura del Comune di Napoli.

Giovedì 29 giugno al Pan Palazzo delle Arti Napoli a partire dalle 9.30, l’assessore al Turismo e alle attività produttive Teresa Armato e il delegato del sindaco all’industria della musica e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi accoglieranno i rappresentanti dei comuni di Bologna, Brescia, Busseto, Catania, Cremona, Melpignano, Pesaro, Torino, Verona per il primo appuntamento dal tema «I Comuni Musicali in Italia: Tavolo di Lavoro per la costruzione di una rete nazionale». Un momento di confronto e condivisione per la creazione di una rete tra le amministrazioni locali che investono sullo sviluppo di progettualità e politiche che vedono la musica come asset strategico di sviluppo territoriale.

Obiettivo della giornata è quello di rafforzare le connessioni tra i comuni partecipanti, favorendo lo scambio di idee e progetti per la creazione del primo network di Comuni Musicali in Italia e per l’identificazione delle prime azioni concrete da implementare nel biennio 2023-2024. Il tavolo di confronto sarà guidato da Butik e da Collaboriamo, specialisti in economia collaborativa e community design, che si occuperanno di moderare la giornata. La mattina di lavori contempla due panel tematici «Mettersi in rete» con l'intervento dei comuni di Brescia, Catania, Pesaro, Napoli; e «Comuni Musicali e buone pratiche» con l'intervento dei comuni di Bologna, Cremona, Melpignano, Torino e Verona.

Venerdì 30 giugno, in programma visita guidata al Teatro Trianon Viviani e alla Stanza delle Meraviglie, passeggiata al Centro Storico di Napoli e visita guidata esclusiva al Teatro San Carlo.

Insieme all’assessore Teresa Armato e a Ferdinando Tozzi, a questa due giorni di lavori parteciperanno Elena Di Gioia, delegata alla cultura di Bologna e città Metropolitana; Claudia Bosio, responsabile servizio promozione della città ed eventi - Sportello Musica - comune di Brescia; Luigi Radassao, Music Department Manager - comune di Brescia; Paolo Di Caro, direttore della Direzione Cultura - Comune di Catania; Valentina Noto, funzionario A.P. Grandi eventi - Comune di Catania; Paola Milo, responsabile Servizio promozione e accoglienza turistica - Comune di Cremona; Barbara Manfredini, assessore al Turismo - Comune di Cremona; Valentina Avantaggiato, Sindaco del Comune di Melpignano; Elena De Giorgi, consigliere comunale - Comune di Melpignano; Gianni Galdenzi, dirigente Servizi Civici, Partecipazione e Promozione del Territorio - Comune di Pesaro; Cristian Della Chiara, direttore Generale Rossini Opera Festival; Franco Bergoglio, comune di Torino - Staff Assessorato Cultura; Letizia Perciaccante, Comune di Torino - Staff Assessorato Cultura; Pietro Trincanato, consigliere comunale Comune di Verona.