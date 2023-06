Al Trianon Viviani in scena “Piacere mio”: il monologo sul significato di essere donna

Cosa significa essere una donna? “Piacere mio” è il monologo scritto, diretto e interpretato da Piera Russo (e proposto all’interno della sezione Osservatorio del Campania Teatro Festival) in scena al Teatro Trianon Viviani il prossimo 1 luglio, tenta di rispondere a questa annosa domanda.

La piccola Simon, nata in Italia negli anni ‘90, si interroga, dopo aver letto il libro di economia domestica della mamma, per la prima volta su cosa significhi essere una donna. Inizia così il viaggio di scoperta nelle diverse fasi della sua vita.

Ogni tappa è accompagnata da una parola chiave e dalla relativa etimologia, di cui Simon si serve come bussola per non perdersi nei luoghi comuni.

Bambina, ragazza, giovane donna, compagna, madre, anziana sono gli abiti che indosserà nel corso della sua esistenza.

Dimensioni, colori e stoffe cambiano, così come il tempo, i luoghi e i legami. Resta però, come un filo rosso impigliato in ogni veste, un unico grande conflitto: ricercare il suo autentico piacere o assecondare il bisogno di compiacere? Lo spettacolo ha ritmi serrati e toni tragicomici, ma: che cos’è una donna? Un mistero ontologico che non ha risposte, come la vita.