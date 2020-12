Concerto di Natale in tv per i Cantori di Posillipo

Ci sono anche i mezzosoprani Teresa Iervolino e Agostina Smimmero, i soprani Antonella De Chiara e Valentina Varriale, il bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi e il compositore argentino Martin Palmeri nelle vesti di pianista della sua stessa composizione nel Concerto di Natale dei Cantori di Posillipo 2020. Un concerto che, vista l'impossibilità di svolgersi a causa della pandemia, è la sintesi dei precedenti. E come i precedenti si svolgerà la sera del 25 dicembre alle ore 20, non in Duomo ma in tv, grazie a Canale 9. Il programma della sintesi registrata prevede celebri e tradizionali carols natalizi e brani di musica sacra nelle elaborazioni originali di Ciro Visco e Gaetano Raiola (anche sul podio). Da brani tradizionali come “Adeste Fideles”, “Jingle bells”, “White Christmas” alle composizioni d'autore quali “Cantique de Noel” di Adam, “Agnus Dei” di Bizet, “In a monastery garden” di Ketelbey, Halleluja dal “Messiah” di Haendel. Tra le chicche il Credo tratto dalla “Misatango” di Palmeri, eseguita per la prima volta in Italia nel 2011 nel salone dei busti di Castel Capuano proprio dal gruppo corale presieduto da Santina Picone. Non mancheranno l'Ave Maria attribuita a Giulio Caccini e quella del napoletano Raffaele Cimmaruta, eseguita tradizionalmente nella Basilica del Gesù vecchio il sabato successivo al 30 dicembre detto "sabato privilegiato".

