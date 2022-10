«Varcatuori» al lido Varca d'Oro: Marco Zurzolo presenta il libro «I napoletani non sono romantici»

Dopo una intensa sezione estiva, la rassegna «Varcatuori» ideata e coordinata da Vincenzo Imperatore al Lido Varca d’Oro di Varcaturo prosegue con una cellula autunnale. Così non si smette di raccontare, di scoprire storie, avventure, personaggi e autori. E allora sabato 5 novembre alle 11 – una novità nel calendario settimanale della struttura diretta dal manager Salvatore Trinchillo – l’ospite atteso è Marco Zurzolo, sassofonista e compositore partenopeo autore de «I napoletani non sono romantici». Un libro immaginato e realizzato come un collage di momenti artistici e autobiografici. Sospese tra allegria e malinconia, le pagine emanano luci anni ’70 sfiorando il Conservatorio San Pietro a Majella e via San Sebastiano, gli incontri con Enzo Avitabile e Pino Daniele ai tempi della band Batracomiomachia (il Gigante con gli occhiali).

C’è la magnetica presenza-foto di Rino, il fratello che accende in Marco la scintilla della musica e che viene ricordato con uno scatto privato in bianco e nero proprio in apertura del libro. E c’è Elvio Porta, il geniale sceneggiatore e regista, del quale Zurzolo stavolta recupera otto micro racconti che rappresentano la seconda parte del volume. A completare la scaletta, ben 14 brani musicali – tra i principali composti da Marco Zurzolo: da “Ninna nanna” a “Comme ‘o sapunariello”, fino a “Il suono del mare” scritta per la serie “Il commissario Ricciardi” dai romanzi di Maurizio De Giovanni – cui si accede mediante una serie di QR-Code. «Attraverso “I napoletani non sono romantici” – spiega Marco Zurzolo – ho realizzato un vero e proprio viaggio sonoro che rievoca ricordi e sensazioni, descrivendo le emozioni del popolo napoletano e della sua incantevole città».