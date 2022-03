«As you like it», l'evento allo 00 Club di Napoli tra party e make up

Make-up, parrucche, effetti speciali, una pioggia di accessori e un’infinità di abiti coloratissimi. Alzi la mano, chi non ha mai sognato di trasformarsi, almeno per qualche minuto, nel proprio mito, in un modello, un’indossatrice o, più semplicemente, per capire se si sta meglio coi capelli lunghi o corti, rosa o biondi, e per sfoggiare, per il tempo di qualche scatto, outfit unici, degni dei più ricercati red carpet.

Detto fatto, così sabato 5 marzo, a partire dalle 23, al grido di “Così, come mi vorrei! – As you like it”, allo 00 Club di Napoli, per la nuova serata “Hop”, firmata Tina Lepre e Artedinamika, ogni ospite avrà la possibilità di diventare chi vuole, sbizzarrendosi con “trucco e parrucco” nell’apposito corner allestito ad hoc nell’accogliente ritrovo del Centro direzionale e, poi, lasciarsi fotografare da paparazzi appostati per l’occasione.

Un party esclusivo, a base di ottima musica, performing art, installazioni, shooting e tanto glamour, da assaporare, fino alle prime luci dell’alba, sulle note di dj Pen, Lello Fiorenza e Gg Rocco, che faranno da colonna sonora anche alle sorprendenti performance ideate da Giovanni Brignola.

«Siamo consapevoli e dispiaciuti per tutto ciò che, purtroppo, sta avvenendo da giorni in Ucraina – spiega Tina Lepre –. Tengo per questo a sottolineare, che la nostra serata non vuole essere una mancanza di rispetto nei confronti degli eventi in atto. Il nostro intento è semplicemente quello di far trascorrere qualche ora spensierata ai nightclubber napoletani, che per tanti, troppi mesi, causa Covid, sono stati privati di quei momenti di svago periodici, che fanno bene anche alla mente».