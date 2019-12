Successo annunciato per la mostra di Gennaro Regina organizzata dall’Associazione Culturale Multidisciplinare Oltre il Diritto in una location quantomai insolita come uno studio notarile, quello di Luca Di Lorenzo ed i suoi associati: sculture, stampe, tele e calendari firmati e numerati sono stati esposti per l'occasione tra le sale dell'appartamento all’interno del palazzo settecentesco appartenuto ai duchi di Calabritto e restaurato da Luigi Vanvitelli.



Al centro delle opere di Gennaro Regina, Vesuvi e Corni ad evidenziare l’ eros e tanathos che vivono quotidianamente le famiglie ed i minori come tra diritto alla felicità ed il disagio, la tragedia. Ed è proprio sul disagio che anche Luisa Crisci di Noi Mamme di Tutti, si adopera da anni tra ospedali, strutture sanitarie e di supporto alle famiglie con tutta la sua esperienza di mamma che ha un angelo in cielo.Commovente, quanto significativo, l’abbraccio dei ragazzi delle varie case famiglie che, proprio attraverso la sinergia tra istituzioni, professionisti ed associazioni hanno trovato serenità attraverso una giusta collocazione non solo dal punto di vista del reinserimento sociale, ma soprattutto dal punto di vista affettivo.Una serata diversa dal solito insomma per gli amici dell'associazione e per gli estimatori dell'artista napoletano, accolti insieme aTra questi, anche Emilia Pugliese, Davide Romanelli, Dario Fato, Silverio Perrotta, Angelo Pisani, Nicola Graziano, Valeria Gonzalez Y Reyero, Alessandra Cretella, Antonio Coviello, Donatella Caputo, Pina Romano, Roberto Rea, Sergio Sangiovanni, Corrado Mastropasqua, Domenico Gervasio, Antonello Giannetti, Stefania Torelli, Michele Gargiulo, Maurizia Moriello, Natalia Gargiulo, Vincenzo Bruno, Maurizio Motta, Marco Cappellieri, Laura Breglia, Fulvio Farone, Daniele Santaniello, Giovanni Cresci, Roberta Cretella, Francesca Esposito, Francesco Villa e tanti altri.