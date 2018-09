«Bloody Party» vista Vesuvio al Malandrino

Sabato 22 Settembre 2018, 19:41

Un pomodoro sanguigno strizzato in un pugno e grondante di succo annunciava in un invito su campo nero «Bloody Party», l'evento di San Gennaro al Malandrino di via Posillipo: rituale, benaugurante, devoto e neo-tradizionale, come patron Edoardo Trotta prometteva in questa calda e afosa coda d'estate.E così è andata poche sere fa: dalla terrazza vista Vesuvio del Palazzo Petrucci al salone lounge del Malandrino al piano inferiore davanti allo splendido Palazzo Donn'Anna è stato un sali scendi tutta sera di amici e habituè del club-ristò (appena eletto «Best on Digital 2018») tra i brindisi sù al chiaro di luna con quella leggera brezza marina e gli assaggi in punta di dita giù al salotto con vetrata panoramica e luci attenuate. Una colonna sonora grintosa e coinvolgente, i Dixie & Co. ovvero una giovane band dal vivo di italian swing e revival, che ha tenuto tutti in moto fino a tardi insieme a un "miracoloso" Bloody Mary rivisitato in chiave caprese e un'inedita Bloody Pizza in coppetta, inventata dallo star chef Lino Scarallo. I flash dei paparazzi e le storie sui social hanno invece raccontato in diretta le canzoni in coro e l'euforia di tutti gli ospiti in grand soirèe: Julija Majarčuk, Aldo Carlotto, Emanuela Donadoni, Anna Markowicz, Giuseppe Borrelli, Luciana Giordano, Pino Martorelli, Anna Di Martino, Paolo Lubrano, Chicca Fusco, Antonio Aragona, Giovanna Mirabella, Simone Durante, Loredana Lumiere, Ezio Adami e Gabriella Giugliano.