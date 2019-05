Brindisi all’amicizia: la festa di primavera a casa Ruggiero

Lunedì 20 Maggio 2019, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2019 09:08

«Di tutti i beni l’Amicizia è quello più prezioso», recitava l’invito con cui come ogni anno Sabrina Ruggiero raccoglie e accoglie nella sua splendida casa napoletana tutte le amiche di sempre per dare il benvenuto alla nuova stagione dei colori e profumi. Molto più di un’aperi-cena tra amiche, ma piuttosto una piacevole consuetudine "rosa" che in tante partecipano con euforia e spirito conviviale.Anche quest’anno la brillante padrona di casa non s’è smentita e seppure la primavera si fa alquanto desiderare, la casa di Sabrina è un trionfo di fiori assortiti in composizioni originalissime: decorazioni opulente e variopinte, rosso e fucsia per le tavole imbandite, una mise en place tra chic e design, che come sempre Sabrina ama curare personalmente. Menù ricercato tra i finger “fatti in casa” e le prelibatezze che la tradizione napoletana suggerisce in abbinamento coi grandi vini campani.Più di duecento le invitate che anche quest’anno hanno gremito sin da subito la serata, tutte in posa per un’istantanea ricordo: Maria Tedeschi , Rossella Guariglia, Marzia De Martino, Sabina Pagnano, Alessandra e Rossella Valletta, Chicca e Raffaella Sbordone, Francesca e Federica Giraci, Enrica Rapolla, Antonella Del Piero, Maria Chiara Varini, Momina Condorelli, Ornella Iannone, Patrizi se Valeria Malasomma, Ilaria Capasso, Laura Sannino, Maria Crisi, Loredana Guerra, Rossella Barone Lumaga, Doriana D’Andria, Paola Di Gennaro Marta Sepe, Totti Moschini, Valentina Martusciello, Angela Aloschi , Francesca Frendo, Flora Nappi, Fernanda Speranza, Chicca Palumbo, Benedetta De Falco, Rosita Puca, Alessia Schisano, Chiara Reale, Donatella Bernabo, Giordana De Cesare, Alessandra Rubinacci, Barbara Giovene, Rossella Minucci, Fabrizia Lonardi , Sasa’ Castiello e Stefania Ramirez.