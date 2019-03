Compleanno di Primavera: le 50 candeline di Diego

Martedì 26 Marzo 2019, 12:19 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanti anni trascorsi a lavoro in agenzia viaggi, ma per tirare le somme con la cifra tonda dei 50 Diego Marengo ha deciso di tornare alle passioni di un tempo: per celebrare il mezzo secolo in modalità movida ha rispolverato il by night partenopeo di un tempo e nel primo weekend di primavera ha convocato trent’anni di amici a un festone indimenticabile.Complice la bionda consorte Giulia Florio, l’altra sera all’HbToo di Coroglio ha mixato gli ingredienti giusti: dark ladies e musica ad alti decibel prima in versione video ’80 e poi house-electro a otto mani: Duccio Bocchetti, Marcello Niespolo, Maurizio e Fabio Marengo dj's. Poi il freebar e un lungo buffet napoletano, ma a mezzanotte in punto una millefoglie gigante con fragole e fondente (firmata Leopoldo), le 50 fiammelle e un unico coro di auguri a trecento voci: Alessandra Rubinacci, Alessia Aito, Minopoli, Sabrina e Claudia Majello, Marco Voghera, Francesca Fournier, Anna Tanzilli, Lorena Zita, Stefania Quisisano, Valentina Ruggiero, Scilla e Raoul Cangiano, Simona Conturso, Valerio Vegezio, Lula Carratelli, Ernesto Aruta, Ester Gatta, Francesca e Rossella Frendo, Imma Sarnacchiaro, Imma Laino, MariaCarmen Vitobello, Annarita Monopoli, Fabiana e Daniela Barbaro, Mary DePompeis, Barbara Giovene, Luca Zannone, Veronica Andreano, Carla Travierso e Verena Celardo.