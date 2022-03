Diciotto anni da Mille e una notte per Lucrezia Di Fenza al Posillipo

È grande festa in casa Di Fenza: al Teatro Posillipo di Napoli ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno Lucrezia Di Fenza, figlia dell’onorevole Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale in Campania eletto ad ottobre 2020 nella maggioranza a sostegno del Presidente De Luca e di Marina Spinelli imprenditrice nel settore della sanità. Un mega party con 450 invitati curato nei minimi dettagli da Francesco, fratello della festeggiata, il quale ha coordinato le operazioni e ha voluto rendere unico il compleanno della sua amata sorella. L’organizzazione dell’evento è stata affidata alla Wedding Planner Mara Grimaldi, addobbi a cura di Pianeta Carta, le bomboniere sono state realizzate dall’Antica Cioccolateria Napoletana. All’acconciatura di Lucrezia, della mamma Marina e delle donne della famiglia ci hanno pensato i Parrucchieri Hair Do Top, per il make up invece ha contribuito Tiziana De Gennaro, per il look dei Di Fenza c’è la mano dei Fratelli Testa.



L’abito della neo maggiorenne è stato prodotto dalla Boutique Marinella Sposa mentre gli uomini si sono avvalsi degli abiti sartoriali di Salvio Esposito. Raffaele Cantelmo ha immortalato ogni momento della serata con fotografie e scatti unici. Dolci e torte a cura della Patisserie di Luigi Maiello. Rustici e salumi sono stati prodotti dal Caseificio Petrella e i dolcissimi fiocchi di neve della pasticceria Poppella di Ciro Scognamiglio.

Una notte indimenticabile per Lucrezia ed i tanti amici suoi e della famiglia arrivati nel locale, tra cui anche il segretario regionale dei Moderati Vincenzo Varriale accompagnato da sua moglie Teresa, l’avvocato Gaeta e sua moglie Wanda, Alessio Scoppa proprietario del Centro Aktis di Marano e sua moglie Sabina, Ludovica Coscione attrice di Mare Fuori, Marina Romani, Piero Signore e la moglie Stefania, il Coordinatore dei Giovani Moderati Bruno Giaquinto e lo staff regionale dell’onorevole Di Fenza al completo.

Ad accompagnare il party ci ha penstao invece Max Righi del Rigatoni Formentera, con una special guest: Rosario Miraggio, per un party che Lucrezia dimenticherà difficilmente come pure il padre Pasquale, la madre Marina, il fratello Francesco ed il fidanzato Marco, tutti al suo fianco al momento della torta.