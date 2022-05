Anna Capasso festeggia 39 anni, cucina made in Japan e grandi hit

La cantante e attrice Anna Capasso ha festeggiato il suo compleanno a Napoli in compagnia di amici presso lo “Yugo sushi fusion experience” diretto dall’esperto Pasquale De Vita. L'artista ha scelto la cucina made in Japan per brindare ai suoi 39 anni, ballando e divertendosi fino a notte fonda sulle note di due sue hit, “Bye bye” e “Ballo da sola”.

APPROFONDIMENTI LA FESTA Il ritorno alla normalità alla festa di Ezio Stellato e... IL PARTY «L'amore è...», grande successo per il charity... LA FESTA 18 torte per 18 anni: le amiche di sempre brindano a Mariavittoria

Come sempre l’artista non è passata inosservata scegliendo di indossare un abito firamto Elisabetta Franchi. Negli anni la Capasso si è imposta col suo stile sensuale e deciso che non ha mancato di confermare anche in occasione del suo 39esimo compleanno. Tra i numerosi invitati all'evento c'era l’ex campione di pugilato Patrizio Oliva, suo compagno di scena fin dalla lunga tournée in tutt’Italia per lo spettacolo teatrale “2 ore all’alba”.