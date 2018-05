Gossip girls su red carpet per i diciott'anni di Bianca all'Agorà

Giovedì 17 Maggio 2018, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 13:37

Un’ambientazione da Gossip Girl, la celebre serie televisiva americana che tanto appassiona le giovanissime e non solo, per i diciott’anni di Bianca Visocchi. Ai suoi numerosi amici accorsi a brindare colei all’Agorà Morelli, infatti, la neo maggiorenne ha chiesto un dresscode degno dell’elegante Manhattan, con mise che si ispirassero quindi agli outfit dei protagonisti ovvero Serena Van Der Woodsen, Blair Waldrof, Chuck Bass e Nate Archibald.Il risultato è stato un red carpet da star nel cuore di Chiaia che ha visto protagonisti tanti giovanissimi mondani della città, accolti da Bianca insieme ai genitori Simona De Divitiis e Cristiano Visocchi e naturalmente le sorelle Annamaria e Costanza. Tra questi, Marco Baldassarre, Giorgio ed Annavirginia Visocchi, Beatrice ed Enrico de Divitiis, Giulia Cilento, Fabiana Majello, Serena Matarazzo, Maria Chiara Chef, Sofia Galatrinchera, Maria Giulia Di Luggo, Federico Caia, Paul Dulatre, Boris Ulianich, Francesco Grisolia, Giovanna e Vittoria Capaldo, Andrea De Dominicis, Giacomo Amodio, Gianmattia Crisi e tanti altri che per una sera hanno trasformato lo spazio eventi di via Morelli in un angolo napoletano dell’Upper East Side, lasciandosi trasportare in un’atmosfera lussuosa e raffinata dalla spumeggiate festeggiata con cui hanno atteso la mezzanotte per l’immancabile taglio della torta, ovviamente super glam.