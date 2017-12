Lunedì 25 Dicembre 2017, 21:46 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 21:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cappellini, dj set e tanta voglia di stare insieme: come ormai da tradizione, anche quest’anno il brunch della Vigilia al Gozzetto di Pozzuoli è stato uno dei must dei giovani alla moda dell'area metropolitana, attirato sul molo del porto puteolano dalla promessa di una giornata nel segno dell'amicizia e della musica.Un appuntanento imperdibile quello organizzato dai titolari Michele Vanacore e Gennaro Testa con il supporto degli amici di AperiFriends e Sobar SevenAp, complice anche una giornata di sole ed un tramonto mozzafiato che hanno contribuito alla perfetta riuscita del brunch a cui hanno preso parte migliaia di giovani di Pozzuoli e non solo.La selezione musicale è stata affidata dal warm up iniziale di Peppe Fiore fino ad arrivare al momento clou con dj Cerchietto, che con la sua scanzonata playlist ha fatto saltare e ballare tutti: dai più grandi ai più piccoli, passando dai classici alle ultime hit con il risultato di una giornata tra amici vecchi e nuovi che hanno ballato fino all'ora del cenone.Tra questi, non potevano mancare Viviana Solimeo, Anna Buccione, Elita Verdolini, Rossella Ascione, Fabio Varchetta, Enzo Minieri, Simone Sanfratello o, ancora, Raffaella Rispoli, Mafi Illiano, Arianna Alsoco, Carmen Arena, Antonio Di Fusco, Nicola Scamardella, Andrea Disanto, Federica Dell’Annunziata, Umberto Rimoli, Michele Di Roberto, Lorenza Carnevale, Marta Cervice e tanti altri che si sono già dati appuntameto all'anno prossimo: stesso posto, stessa ora.