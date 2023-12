Napoli, brindisi nell'atelier di Lello Esposito per gli auguri di Mariano e Adele

Un bridisi di Natale sicuramente diverso dal solito quello organizzato alle Scuderie Sansevero da Mariano Bruno ed Adele Pignata, che quest'anno hanno invitato i loro amici più cari nel magico studio di Lello Esposito, l'artista napoletano famoso nel mondo per i suoi Pulcinella d'autore e non solo.

Trasformato per l'occasione dall'estro dei due brillanti anfitrioni, entrambi in perfetto dress code natalizio, lo studio è stato allestito da Tanya Future che ha ideato un bancone a specchio molto apprezzato per i cocktail e da Fernando Paragliola che in un'altra sala ha predisposto invece l'angolo food che senza sosta proponeva finger food gourmet.

Immortalati dagli scatti di Marco Baldassarre ed accolti dalla simpatica posteggia napoletana di Daniele Galasso al mandolino ed Antonio Mattiello alla chitarra, in 150 amici hanno così brindato all'anno che se ne va, in attesa di un nuovo anno da trascorrere, come i precedenti, con gli amici di sempre e le persine più care.

Tra questi, primi ad arrivare alle scuderie Sansevero sono stati allora il presidente della Corte d’Appello Eugenio Forgillo, Giovanni Naldi ed Alessandra Rubinacci, il presidente dell’Acen di Napoli Angelo Lancellotti, il presidente dell'Unione Giuliano Buccino Grimaldi, Girolamo e Floriana Carignani di Novoli, il console delle Filippine Francesca Giglio e del Niger Angelo Pinelli.

A seguire, alla spicciolata, è stata la volta di tanti volti noti tra cui Lucio Sindaco, Francesco ed Antonella Tuccillo, Enzo e Laura Moretta, Angelo e Giovanna Sessa, Mario e Paola Rubino, Pasquale ed Alessandra Vetrano, i notai Gabriella de Bellis con Massimo Orlacchio e Dino Falconio con Paola, Lina Carcuro, Silvio ed Helene De Simone, Cristoforo Pignata e Fabiana Barbaro, il console dell’Islanda Gianluca Eminente con Lorena, Gaspare e Chiara Lo Schiavo, Sergio Cardaropoli, Alessandro Amicarelli e Francesca Frendo, Annamaria Alois, il console della Slovenia Jacopo Fronzone e della Polonia Dario dal Verme, Diego ed Amelia Pacella, Francesco e Marella Visco Marigliano, Francesco e Barbara Selvaggi, Italo e Mariarosaria Pagano.