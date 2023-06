One Fashion Night, al Common Ground tra moda e cucina all'insegna della sostenibilità

Organizzata da Linda Suarez, editore e direttore responsabile di Pink Life Magazine e da Donatella Liguori, responsabile marketing, in partnership con Drop, la One Fashion Night 2023 al Common Ground è stata una celebrazione del rispetto dell’ambiente. Ospite d’onore, lo chef pluristellato Igles Corelli, che firma la nuova rubrica green “Incontri Circolari” a cura di Davide Milone per la rivista Pink Life Magazine: una rubrica ideata per gli appassionati della buona cucina ricca di consigli e tecniche per ricette a impatto zero.

Igles Corelli, insieme a Latteria Sorrentina, ha presentato agli ospiti della One Fashion Night, prodotti di eccellenza italiana. Pink Life Magazine continua, anche nel food, il suo impegno per il progetto “Fashion for Future”, che nasce con l’obiettivo di portare avanti campagne di sensibilizzazione e azioni concrete a tutela dell’ambiente. Il primo passo di Pink Life Magazine in questa direzione è la stampa con carta certificata FSC. Guest cover del nuovo numero, Dadà, immortalata dagli originali scatti di Carlo William Rossi.

Spazio al Made in Italy, che gioca un ruolo importantissimo nella tutela dell’ambiente, con una sfilata curata nella direzione artistica da Alessio Menna e nella direzione creativa da Pasquale Esposito. In passerella le collezioni curvy di Quiin 21, un’esaltazione dell’armonia dei corpi femminili attraverso la cura dei dettagli. Demonisanti, con capi disegnati dalla fashion designer Monica De Santis, che recupera stoffe destinate al macero e le trasforma in abiti meravigliosi e Project 2.3 con la collezione streetwear uomo Summer 2023. Make up delle modelle a cura del team di Ortensia Tropeano, Fileccia Parrucchieri ha curato le acconciature delle modelle, mentre Boccetto Hair Dressed quelle dei modelli.

Food con le proposte gastronomiche di Latteria Sorrentina, Maestri del Forno e Aperificio, l’acetificio De Nigris, i dolci della pasticceria Soave, la torta e le specialità artigianali del pastry chef Nicola Obliato e le specialità proposte dallo chef Antonio Borrelli. Partner nazionali e internazionali hanno scelto di aderire al progetto Fashion For Future, partecipando alla One Fashion Night.

Tra loro Pl Print stampa offset, Gold Collagene, Gold Tower Hotel.