Al teatro Immacolata, ecco il "Natale oltre i confini", tra teatro, musica e danza

Storie di Natali lontani, futuristici, multietnici e fantastici. "Natale oltre i confini" è la rassegna di teatro, musica e danza con la direzione artistica di Sabrina D’Aguanno e Rosario Liguoro, che alterna laboratori in discipline dello spettacolo a partecipazione gratuita, su prenotazione, a performance serali a ingresso gratuito che avrà luogo al Teatro Immacolata, nel cuore del quartiere Vomero a Napoli, dal 12 al 27 dicembre in quattro appuntamenti. Saranno protagoniste le compagnie: Akerusia Danza diretta da Elena D’Aguanno; Art Garage diretta da Emma Cianchi; l'associazione Antego diretta da Francesca Rondinella e la compagnia Racconti teatrali diretta da Pierpaolo Palladino. La rassegna disegna una rappresentazione trasversale e alternativa del Natale, intrecciando le storie dal mondo e dal fantastico, attraverso differenti forme e linguaggi di spettacolo dal vivo. Il pubblico avrà la possibilità non solo di assistere agli eventi ma di partecipare attivamente a incontri di scambio e confronto con meeting post-spettacolo. Natale Oltre i confini è organizzata da Sfera Ovale, nell'ambito dell'iniziativa Altri Natali – la cultura è plurale promossa e finanziata dal Comune di Napoli.

Il programma è inaugurato dal laboratorio di teatro danza e narrazioni corporee a cura di Chiara Alborino e Fabrizio Varriale, il 12 dicembre ore 15-19.

A seguire, alle 20,30, lo spettacolo Nelle parole (teatro e danza), produzione Akerusia Danza. La pièce fotografa l'eterna nostalgia di Napoli, di chi abbandona i propri natali per lavorare altrove. Regia di Rosario Liguoro; coreografie di Elena D’Aguanno; attrice Maria Grazia Cavallaro; danzatrice Marcella Martusciello. Il 15 dicembre ore 15-19 – laboratorio The open puppet/La marionetta aperta a cura di Damiano Privitera e a seguire, alle 20,30, lo spettacolo Diversamente dove - Cantata dell’AppartHenenza (concerto danzato) dove la narrazione è affidata a Francesca Rondinella, con le elaborazioni musicali e musiche originali eseguite al piano da Giosi Cincotti, e le linee coreografiche di Sabrina D’Aguanno e Sonia Di Gennaro. Altri eventi in calendario sono il 18 dicembre ore 15-19 il laboratorio di canto e movimento scenico a cura di Francesca Rondinella e Sabrina D’Aguanno dal titolo, Voce danzante in corpo cantante. A seguire, alle 20,30, lo spettacolo di Art Garage E venne dal mare (parole | corpo | suono). Infine, il 27 dicembre alle 20,30, la pièce teatrale L’ultimo Angelo di Pierpaolo Palladino. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sferaovale.campania@gmail.com