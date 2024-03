Il San Carlo festeggia la Giornata mondiale del teatro alle Officine San Carlo: per l’occasione in calendario a Vigliena oggi e domani sera due nuove recite della «Carmen rap», rielaborazione dell’opera di Bizet, che unisce l’opera lirica, prosa e rap in un’inedita commistione di generi trasferendo l’azione ai giorni nostri e a Castel Volturno per una storia che continua a parlare di femminicidio.

All’iniziativa sarà presente il sindaco e presidente della Fondazione Gaetano Manfredi, il prefetto Michele di Bari, il commissario straordinario per Caivano Fabio Ciciliano.

Musiche e testi rap di Luca Caiazzo, in arte Lucariello, la drammaturgia è di Federico Vacalebre, la regia di Michele Sorrentino Mangini. In scena, con i professori dell’orchestra del San Carlo e giovani formati alle Officine del San Carlo: Xana Vazquez de Prada, Alessio Sica, Vincenzo Bove, Oyoshe,Chiara di Girolamo, Noemi Gherrero, Lorenzo Vacalebre e Marco Antonio Vincenzo Ferrante. Il progetto vede la collaborazione della Fondazione Una Nessuna Centomila.