Lino Barbieri al Teatro Vittorio Alfieri con “Puro Lino al 100%”

Al Teatro Vittorio Alfieri il 7 gennaio 2024 alle 18:30 lo spettacolo “Puro Lino al 100%”.

L'ambiguità del mondo moderno, i suoi costumi, i suoi paradossi e i fatti che evocano una satira non comune. “Puro Lino al 100%” è uno spettacolo di circa due ore, in cui lo spettatore viene piacevolmente travolto dall'irriverente, Lino Barbieri.

Esilaranti sono i personaggi, inventati dallo stesso attore: Giorgio Pilastro, dell'omonima ditta di costruzioni, La Giorgio Pilastro SNL, senza nessuna licenza. L'avvocato Sguazzo, che rende il carnefice, una vittima. Lo stressato e perfino il Terremoto, che grazie a Lino Barbieri, diventa il signor Terremoto che si discolpa da tante calunnie, da parte delle persone. Non mancano le imitazioni, tra cui quella di Saviano, che si rivolge dallo psicologo per riuscire a smettere, di parlare di mafie. Ma ovviamente non ci riesce, perchè la terapia è lunga e non è ancora riuscito ad uscire dal tunnel. Allo spettacolo partecipa nelle vesti di un giudice, Cinzia De Martino, un giudice, davvero credibile.