Napoli, al teatro Palapartenope arriva il musical evento «Flashdance»

Palapartenope e Compagnia d’Oriente presentano la versione italiana del musical «FLASHDANCE», un allestimento teatrale inedito, tratto dalla memorabile pellicola del 1983, per la regia di Fabio Busiello.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 20 gennaio alle ore 21.00 e domenica 21 gennaio alle ore 17.00, al Teatro Palapartenope di Napoli.

In scena gli attori Alex Belli, nel ruolo di Nick, e Teresa Del Vecchio, nel ruolo di Hanna, accompagnati da un cast di oltre 26 performers, le cui coreografie sono state realizzate dal coreografo e ballerino Enzo Paolo Turchi il quale ha dichiarato: «L’esperienza di «Flashdance, il Musical» è stata fantastica. È stato bellissimo lavorare a questo tipo di coreografie perché «Flashdance» fa parte di quei film musicali iconici ed intramontabili degli anni ’80; anni d’oro per l’arte, in cui la danza faceva da padrona esprimendosi al massimo della sua energia e si ballava per ballare!».

Poi continua: «Lavorare con questo corpo di ballo è stato meraviglioso, perché si sono messi in gioco, si sono fidati, ed insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro».

Il musical sarà arricchito dalle note della band che suonerà dal vivo, diretta da Andrea Palazzo e con la partecipazione straordinaria di Carmen Russo.

«What a feeling», «Maniac», «Manhunt», «Gloria» e «I Love Rock and Roll» sono solo alcune delle hit intramontabili che guideranno lo spettatore in un susseguirsi di coreografie coinvolgenti ed emozionanti.