Oltre La Linea nelle periferie: danza, teatro e musica a San Giovanni a Teduccio

Laboratori artistici e spettacoli serali completamente gratuiti. Al via, Oltre la linea nelle periferie, la rassegna di teatro, musica e danza con la direzione artistica di Sabrina D’Aguanno e Rosario Liguoro, negli spazi di Sala Ichos a San Giovanni a Teduccio dal 14 al 29 ottobre.

La kermesse avrà come focus la tradizione e la storia partenopea e la sinergia tra le arti della musica della danza e dell’audiovisivo, compreso l'utilizzo di nuove tecnologie. Cinque le compagnie che animeranno le giornate di ottobre in arte: Akerusia Danza diretta da Elena D’Aguanno; Artgarage, diretta da Emma Cianchi; Balagancik, diretta da Libero De Martino; Ichos, diretta da Salvatore Mattiello; il gruppo musicale Tamambulanti, diretto da Beppe Gargiulo. La rassegna ha inizio sabato 14 ottobre con lo spettacolo Ferdinando di Annibale Ruccello, il 21 ottobre Otello di William Shakespeare per proseguire dal 24 al 29 ottobre con 6 laboratori (luci e fonica; scenografia e allestimento; riprese e montaggio video dal cellulare al cinema; movimento coreografico; utilizzo tamburi e danze popolari del Sud; musica ritmo e percussioni) e 4 spettacoli: Amici di E., 26 ottobre, ore 21 produzione Balagancik teatro; Hòios eí/Donna - 27 ottobre, ore 21 produzione Akerusia Danza; Silence-Music of life – 28 ottobre, ore 21 produzione Artgarage; Tamambulanti Ensemble - 29 ottobre, ore 21 produzione Le Vespe di Cherea.

Nata nel 2010 dall'associazione Itinerarte, Oltre la linea presso la Sala Ichos è realizzata nell'ambito del progetto Affabulazione, iniziativa promossa dal Comune di Napoli, finanziata dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.