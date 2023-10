Amore, amicizia e inganni: il romanzo d'esordio di Anna Pane avvocata e scrittrice

Un viaggio a ritroso nel tempo per descrivere i meccanismi dell'amore, così come li percepisce Marta. La protagonista del libro rivive nella testa e nel cuore le sue storie sentimentali più significative, raccogliendo ricordi di vita, di passione, momenti di famiglia e di amicizia vera. Un percorso nella memoria che è in fondo la storia di ogni donna che nella vita ha amato ed è stata amata, che potrà ritrovarsi nelle emozioni sincere di un appassionato racconto. Si intitola “Amore, amicizia e inganni” (Franco Di Mauro Editore) il romanzo di esordio della civilista Anna Pane, giunto alla sue seconda edizione, dopo il boom di copie della scorsa primavera.

Originaria di Sorrento, l'avvocatessa Anna Pane sarà presente venerdì sei ottobre, a partire dalle 16, a presentare la ristampa, nel corso della kermesse Campania libri festival, tra gli stand allestiti a Palazzo Reale.