Campania legge – Fondazione Premio Napoli: al Campania Libri Festival finalisti del Premio Napoli e il progetto «Scrittori per la Costituzione»

Doppio appuntamento per Campania legge – Fondazione Premio Napoli al Campania Libri Festival: saranno presentati i finalisti del Premio Napoli e il progetto «Scrittori per la Costituzione», in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e il Centro di produzione Rai di Napoli.

È la prima volta che il pubblico incontra da vicino i 9 finalisti dell’edizione 2023 del Premio Napoli: il 7 ottobre, alle 10.30 in sala Rapidità (Salone d'Ercole, Palazzo Reale) vengono chiamati a illustrare le loro opere. Per la narrativa sono Silvia Ballestra con La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza), Maria Teresa Giaveri con Nei mari di Ulisse (Neri Pozza) e Patrizio Esposito con Cospira (Cronopio); per la saggistica Egidio Ivetic con Il grande racconto del Mediterraneo (Il Mulino), Alessandra Caputi e Anna Fava con Privati di Napoli.

La città contesa tra beni comuni e privatizzazioni (Castelvecchi) e Maurizio Pagliasotti con La guerra invisibile (Einaudi); per la poesia Marilena Renda con Fuoco degli occhi (Aragno), Bruno Galluccio con Camera sul vuoto (Einaudi) e Domenico Brancale con Dovunque acqua sia voce (Edizioni degli animali).

Gli autori, dopo i saluti del presidente di Campania legge Maurizio de Giovanni, sono introdotti da Carmen Petillo, dirigente della Fondazione Premio Napoli e presentati dalla giornalista Mirella Armiero per la narrativa, il magistrato Alfredo Guardiano, presidente del comitato tecnico del Premio, per la saggistica e la docente universitaria Chiara Ghidini per la poesia; il 19 dicembre, al teatro Mercadante di Napoli, verranno proclamati i vincitori di ogni categoria scelti dalla giuria popolare.