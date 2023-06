«Baci rubati», va in scena il secondo appuntamento della rassegna Oltre il giardino alla Reggia di Portici

Domenica 2 luglio ore 18.30, presso l’Orto Botanico della Facoltà di Agraria dell'Università di Napoli, va in scena il secondo appuntamento del progetto «Oltre il Giardino» - Rassegna di teatro e poetiche nei giardini della Reggia di Portici, ideato da Mario Gelardi, realizzato in collaborazione con l’associazione BLab, organizzato da Idee fuori scena, in sinergia con il Musa - Musei della Reggia di Portici e il Dipartimento di Agraria e con il patrocinio del Comune di Portici.

Baci rubati – Parole e amori di grandi artisti porta in scena le missive più emozionanti di poeti, pittori, grandi scrittori e uomini di cultura. A dare voce e corpo alle parole d'amore Vito Amato, Gaetano Migliaccio, Eleonora Fardella, le musiche eseguite dal vivo da Carlo Vannini.

Le lettere d'amore sono qualcosa che ormai appartiene al passato. La comunicazione immediata e diretta permessa dai social ha sostituito le lettere anche per le dichiarazioni d'amore più importanti. Ma chi non vorrebbe riceverne una? Poeti, pittori, grandi scrittori, uomini di cultura, hanno sempre dedicato lettere alla loro amata o al loro amato, epistolari di centinaia di missive, parole d’amore che dovevano essere tenute segrete. Baci rubati porta in scena la passione tra Frida Kahlo e Diego Rivera; l'amore violento tra Dino Campana e Sibilla Aleramo; le poetiche dichiarazioni che Fernando Pessoa dedicò a Ophèlia Queiroz; le lettere che Jack London rivolse all’amata Anna Stunsky; e ancora saranno protagoniste della serata le parole di Oscar Wilde, Vincent Van Gogh, Albert Camus, che vanno oltre i personaggi che la storia ci ha consegnato.

Debolezze e umanità prendono forma in straordinarie parole, svelando storie che forse dovevano rimanere segrete, come quei baci rubati tenuti nascosti agli occhi degli estranei.

Ad impreziosire le performance degli attori ci sarà anche la musica. «Spesso le lettere d'amore si sono trasformate in poesia o in musica e a volte le due cose si sono unite, trasformandosi in canzone – spiega il direttore artistico Mario Gelardi. Coniugando questi due elementi, racconteremo le grandi storie d'amore che hanno attraversato la storia dell'arte e della letteratura».