Teatro San Carlo: dal 15 al 19 gennaio in scena «Lucia di Lammermoor»

È «Lucia di Lammermoor» di Gaetano Donizetti il secondo titolo in cartellone della stagione lirica 21/22 del teatro di San Carlo. Composta proprio per il lirico di Napoli nel 1835, durante la direzione artistica del compositore (1822 - 1838), il capolavoro di Donizetti su libretto di Salvadore Cammarano sarà in scena per sei recite, dal 15 al 19 gennaio 2022.

La produzione è quella del teatro di San Carlo firmata da Gianni Amelio, in questa occasione ripresa da Michele Sorrentino Mangini. Le scene sono di Nicola Rubertelli, i costumi di Maurizio Millenotti mentre la coreografia è di Stéphane Fournial. Firma le luci Pasquale Mari. Sul podio a dirigere orchestra e coro ci sarà Carlo Montanaro, maestro del coro José Luis Basso.

Gabriele Viviani interpreterà Lord Enrico Ashton mentre il volto e la voce di Lucia, saranno quelli del soprano statunitense Nadine Sierra. Sir Edgardo di Ravenswood avrà la voce di Pene Pati, al suo debutto in Italia, e Raimondo Bidebent quella di Alexandros Stavrakakis. I ruoli di Lord Arturo Bucklaw e Alisa saranno ricoperti rispettivamente da Daniele Lettieri e Tonia Langella. Completa il cast Nicola Pamio nei panni di Normanno.