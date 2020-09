Capri: lezione di yoga al tramonto a Villa Lysis, per celebrare insieme l'equinozio d'autunno

Ultimo aggiornamento: 12:27

Lunedì 21 settembre, alle 17.30,n collaborazione conpropone una lezione diper celebrare l’equinozio d’autunno.Un’occasione per salutare l’estate e abbracciare l’autunno coi suoi nuovi colori, da uno dei luoghi più suggestivi dell’isola. L’ autunno è una stagione di transizione importante in cui la natura si allontana dall'abbondanza dell'estate e si prepara al riposo del freddo e silenzioso inverno. Le giornate si accorciano progressivamente e la luce estiva lascia spazio al buio, tempo che favorisce l’introspezione e il ritorno a sé stessi.Negli alberi il fusto e i rami richiamano i principi nutritivi dalle foglie, che si tingono di colori dorati e vengono lentamente lasciate andare cadendo al suolo, per tornare poi a nuova vita.Anche nel nostro corpo i processi di crescita e rigenerazione subiscono un rallentamento, favorendo il raccoglimento e la concentrazione in sé stessi.Dichiarano le istruttrici yoga Antonietta e Stefania Ruocco: «Anche noi possiamo approfittare dell'autunno per lasciare andare rigidità e pensieri che non hanno più motivo di esistere dentro di noi, creando spazio per il nuovo, per nuove idee, nuove sensazioni, nuove prospettive. La pratica Yoga per l'autunno aiuta a muoversi in armonia con il ritmo della Terra, risvegliando la percezione che siamo cellule di un unico meraviglioso organismo.”“Vivere è cambiare, questa è la lezione che ci insegnano le stagioni».