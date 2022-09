Capri: passeggiate e workshop dell’associazione Apragopolis nell’ambito dell’anno dedicato al paesaggio

Dal 16 settembre fino al primo Ottobre l’associazione Apragopolis, composta da archeologi capresi e campani, propone, in collaborazione con la Città di Capri, un palinsesto di attività culturali di promozione del territorio. Proprio nell’ambito dell’anno dedicato al paesaggio - centenario del Convegno del Paesaggio (1922-2022) l’Associazione propone una serie di passeggiate e laboratori esperienziali rivolti ai più piccoli, con l’intento di sensibilizzare al rispetto del passato e dell’ambiente. In calendario infatti dal 16 settembre una serie di itinerari e workshop di educazione al patrimonio culturale dell’isola, in più luogh: tra Villa Jovis, Villa Lysis, gli scavi romani di Palazzo a Mare. L’intento è quello di avvicinare le giovani generazioni al rispetto del paesaggio, del territorio e dell’intero patrimonio culturale dell’isola. Si inizia il 16 e 17 settembre con gli atelier artistici di Alessia Montefusco dal titolo: “un paesaggio in prestito”, il 16 dalle ore 17.00 ai giardini di augusto e il 17 dalle 16.00 ai Bagni Tiberio (Palazzo a Mare).

Gli atelier, a cura di Alessia Montefusco, guardano all’educazione al paesaggio caprese per i più piccoli, dedicando un tempo all’osservare, al tracciare segni e disegni che possano aiutare ad abitare un luogo. Nel corso di queste attività laboratoriali, in cui sono protagonisti i cinque sensi, i ragazzi vengono guidati in un breve percorso sensoriale. La condivisione delle sensazioni e delle parole che nascono da questi percorsi diventa un diario di viaggio, infatti ogni bambino viene dotato del suo taccuino, dove scrivere, disegnare, incollare, attaccare piccolissimi reperti trovati lungo il cammino.Il paesaggio diventa così luogo di immaginazione e di riappropriazione in una dinamica di riconoscimento dei luoghi.

Le iniziative di Apragopolis proseguono il 18 settembre alle 12.00, con partenza da Villa Lysis, con una visita guidata da archeologi ed esperti del settore. Un ulteriore appuntamento dell’Associazione di archeologi, sempre a Villa Lysis, è previsto il primo ottobre alle 16.00, in cui Alessia Montefusco condurrà il terzo atelier per piccoli, della serie “un paesaggio in prestito”. Per prenotarsi apragopolisisoladicapri@gmail.com /tel. 3289024216.